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السبت 17 آب 2024 ساعة 13:03

شهيد جراء الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في قضاء صور

شهيد جراء الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في قضاء صور
وأغار الطيران الإسرائيلي المسيّر مستهدفًا درّاجةً ناريّةً في منطقة قدموس شمال شرق مدينة صور.
رقم : 1154507
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