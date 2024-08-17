شهيد جراء الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في قضاء صور

إسلام تايمز (لبنان) - أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، "استشهاد شخص جراء غارة العدو الإسرائيلي على دراجة نارية في قضاء صور".