نوسانتارا عاصمة إندونيسيا بدلا من جاكرتا

وأشارت قناة فرنسية إلى أنه سيتم اليوم السبت، في ذكرى استقلال إندونيسيا افتتاح العاصمة نوسانتارا والتي ستصبح خلال الأشهر القادمة العاصمة الإدارية لإندونيسيا محل جاكرتا.

ووفقا للقناة، فإنه تم بناء معظم المدينة في جزيرة بورنيو التي تعج بالغابات المطيرة، ولا يزال معظمها قيد الإنشاء بسبب التأخير في البناء ومشاكل التمويل.

وأعاد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إطلاق هذا المشروع الضخم، الذي تبلغ تكلفته حوالي 32 مليار دولار، لتخفيف الازدحام في مدينة جاكرتا التى يقطنها 12 مليون نسمة وتعانى من ازدحام السيارات والتلوث ، كما أنها مهددة بارتفاع منسوب المياه.

ومن شأن نقل العاصمة السماح بإعادة التوازن لتنمية هذا الارخبيل الشاسع الذى يضم 17.500 جزيرة ، حيث يتركز أكثر من نصف تعداد سكانه 120 مليون نسمة فى جزيرة جاوة.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس الإندونيسى الجديد برابوو سوبيانتو، مهام منصبه في أكتوبر المقبل.

وقد تعهد بمواصلة المشروع، وهو رؤية بناء مدينة نوسانتارا على خمس مراحل بحلول عام 2045. ولا تجتذب المدينة الجديدة حاليا المسؤولين الإندونيسيين الذين يترددون في فكرة الاستقرار هناك.

وذكرت قناة سى نيوز الفرنسية أن مرسوم نقل العاصمة من جاكرتا إلى نوسانتارا لم يصدر بعد ، وقد لا يصدر إلا بعد وصول سوبيانتو إلى السلطة.معتبرة أن مشكلات التمويل يمكن أن تعقد مهمة الرئيس القادم.