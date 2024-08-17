اشتباكات في جنين وطولكرم ونابلس.. واستهداف آليات عسكرية للاحتلال

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في يعبد، أطلق خلالها الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

كما نصب حاجزاً عسكرياً في البلدة، ودقّق في هويات المواطنين.

استهداف آليات عسكرية في طولكرم

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقاً.

واقتحمت آليتان عسكريتان المدينة من محورها الجنوبي، وجابت شوارع المدينة وتحديداً شارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم وحارة السلام، قبل أن تتجه نحو ضاحية ذنابة.

سرايا القدس - كتيبة طولكرم أكدت تمكّن مقاتليها من استهداف آليات عسكرية لقوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص أثناء مرورها في ضاحية ذنابة.

اشتباكات في نابلس

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطه شرق مدينة نابلس.

كتائب شهداء الأقصى - نابلس قالت إنّها خاضت اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم بلاطة.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابين من محافظة طولكرم أثناء مرورهما على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

300 عملية ضد الاحتلال في الضفة الغربية منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023

وفي تقرير لها أمس، أكدت القناة "الـ12" الإسرائيلية أن مئات العمليات تمّ تنفيذها ضد "إسرائيل" منذ بداية العام الجاري، وسط ارتفاع مذهل في متوسط العمليات يصل إلى عشرات العمليات في الشهر الواحد، التي تستهدف سلسلة طويلة من الأهداف، موضحةً: "تقريباً كل نقطة من إسرائيل".

ورأى مراسل القناة نوعام كوهين، أنّ "العمليات القاسية" في الأسبوع الأخير هي جزء من قفزة في العمليات في أرجاء "إسرائيل" في الأشهر العشرة الأخيرة.

وأشار إلى أنه منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى بداية آب/أغسطس الجاري، تم تنفيذ 338 عملية ضد إسرائيليين، لافتاً إلى أنّ الحديث يدور عن قفزة بنسبة 82% مقارنة بالعام 2022، وارتفاع بنسبة 9% تقريباً منذ العام 2023.

وفي عرضٍ لارتفاع متوسط العمليات شهرياً، أشار إلى أنه في العام 2020 كان المتوسط 5، وفي العام 2021 كان 10، وفي العام 2022 كان 17، وحتى تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023 كان 29، ومنذ الـ7 من أكتوبر بات 31 عملية في الشهر.

وجاءت أغلب العمليات منذ تشرين الأول/أكتوبر في الضفة الغربية وعددها 300، مقابل 10 عمليات في القدس، و28 عملية في أماكن أخرى من الأراضي المحتلة. وفي الحصيلة المعلنة لهذه العمليات، قُتِل 28 مستوطناً وجُرِحَ 256 آخرين.