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السبت 17 آب 2024 ساعة 18:11
مقتل جنديين 'اسرائيليين' واصابة آخرين بعمليات في قطاع غزة
وذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن 9 جنود على الأقل أصيبوا بجراح متفاوتة في حدث بقطاع غزة.
وافادت وسائل اعلام فلسطينية في وقت سابق "بسماع انفجارات عنيفة في تل الهوا جنوب قطاع غزة، كما شوهد طائرات "هليكوبتر" في المكان على ما يبدو لنقل القتلى والجرحى".
رقم :
1154586
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