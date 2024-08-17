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السبت 17 آب 2024 ساعة 19:24

السفارة الايرانية في لندن ترد على مزاعم "التلغراف"

السفارة الايرانية في لندن ترد على مزاعم "التلغراف"
ووصفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، اليوم السبت، هذا الادعاء، الذي اعادت نشره وسائل الإعلام المناوئة للثورة الاسلامية، بأنه "محاولة لشن حرب نفسية ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وجاء في بيان الإيرانية أيضا : إن جريمة اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، شكلت انتهاكا للقانون الدولي، ومن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدفاع عن سيادتها واتخاذ أي إجراء رداً على هذا الانتهاك بما يتوافق مع القوانين الدولية.

ويضيف هذا البيان : ان كبار المسؤولين وصناع القرار في جمهورية إيران الإسلامية، ليسوا فقط متفقي الراي، بل هناك أيضًا إجماع قوي على الحاجة إلى اتخاذ رد قوي على هذا العمل الإرهابي.

واكملت السفارة الايرانية في لندن : لقد أوضح رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، هذه القضية خلال محادثاته مع المسؤولين الأوروبيين ايضا.
رقم : 1154595
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