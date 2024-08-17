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السبت 17 آب 2024 ساعة 19:25

لبنان رسمياً في العتمة الشاملة..ما القصة؟

لبنان رسمياً في العتمة الشاملة..ما القصة؟
وفي بيان لها، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه "إلحاقاً ببياني المؤسسة تاريخ 07/08/2024 وتاريخ 27/07/2024، ولحين تبيان ما ستؤول إليه الأمور في ما خص مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، أكان من خلال اتفاقية المبادلة العراقية أو غيرها من المصادر، وبعد استنفاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدُنيا الممكنة.
 
واضافت: في ظل الظروف الحالية المختلفة، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه قد تم خروج قسرياً ظهر اليوم، آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، وذلك جراء نفاذ مخزون المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، إلخ)".
 
وتابعت: "ستقوم المؤسسة مجدداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسرياً، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجياً إلى ما كانت عليها. وعليه، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن".
رقم : 1154596
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