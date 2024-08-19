إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي

من جهته أعلن موقع "حدشوت حموت" العبري عن مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة 6 بينهم حالة خطيرة، بانفجار عدد من مسيرات حزب الله بمنطقة يعرا بالجليل الغربي، دون أي تأكيد من مصدر إسرائيلي رسمي.



فيما أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت وقوع إصابة مباشرة شمال إسرائيل جراء الهجوم بالمسيرات والصواريخ من جنوب لبنان.



وأضافت الصحيفة أنه تم رصد 3 مسيرات و10 قذائف صاروخية أُطلقت من لبنان.



وقال موقع والا إن إسرائيليين أصيبوا في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة أُطلقت من لبنان تجاه بلدة ياعرة شمالي إسرائيل.



وذكر الجيش الإسرائيلي أنه نجح في اعتراض بعض الأهداف الجوية، وسقطت أخرى في منطقة ياعرة.



كما أفادت الإذاعة العبرية الرسمية بوقوع إصابات نتيجة انفجار مسيرة مفخخة أُطلقت من لبنان وسقطت في الجليل الغربي.



وقال حزب الله في تصريح صدر عنه: "استهدفنا ثكنة زرعيت وجنود الاحتلال في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، ما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها".