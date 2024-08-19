الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 آب 2024 ساعة 07:38

40 ألفا من كوادر الهلال الأحمر الايراني يقدمون خدمات لزوار الأربعين في حدود البلاد

40 ألفا من كوادر الهلال الأحمر الايراني يقدمون خدمات لزوار الأربعين في حدود البلاد
وقال بير حسين كوليوند في تصريح له مساء امس الأحد، أثناء زيارته التفقدية لكيفية تقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني على حدود شلمجة (جنوب غرب): بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تم إعداد امكانيات جيدة على حدود شلمجة لتسهيل حركة الزوار.

وأشار إلى إرسال ونشر أكثر من 200 سيارة إسعاف وحافلة إسعاف ومركبات إنقاذ في العراق، وأضاف: بالتعاون مع الجانب العراقي تم تخصيص مستشفيين في مدينتي الكاظمية وسامراء لتقديم الخدمات الطبية لزوار الاربعين.

وذكر رئيس جمعية الهلال الأحمر: انه بالإضافة إلى مستشفى "الإمام علي (ع)" التابع للهلال الاحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هناك 4 مستشفيات عراقية في مدينة النجف و 4 مستشفيات على الطريق من النجف إلى كربلاء موضوعة تحت تصرف الهلال الاحمر الايراني.

وذكر كوليوند أن 6 مستشفيات تقدم الخدمات الطبية للزوار في كربلاء، وتابع: هنالك أكثر من 700 مركز من المستويات الأول والثاني والثالث و1500 موكب و 6000 كادر يقدمون الخدمات الصحية والطبية للزوار.

واشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الى وقوع حادثي سير في العراق للزوار الايرانيين، حيث تم تقديم الخدمات للمصابين من قبل جمعية الهلال الاحمر بالتعاون مع الاسعاف والحشد الشعبي.

وبين أنه تم إرسال 92 زائرا ايرانيا من العراق إلى البلاد لحاجتهم الى الخدمات الطبية، وأضاف: هناك تنسيق جيد جداً بين المجموعات الشعبية في العراق وجمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال كوليوند: إن حركة الزوار زادت بنسبة 70% مقارنة بأربعينية العام الماضي، وهو مؤشر على التخطيط وزيادة الامكانيات لتسهيل حركة الزوار في إيران والعراق.

نشر 23 مروحية في المنافذ الحدودية الثمانية
وأعلن عن نشر 23 مروحية إنقاذ في المنافذ الحدودية الثمانية وقال: بتعاون العراق تم السماح لهذه المروحيات بالتحليق في سمائه في أوقات الطوارئ عندما تكون هناك حاجة إلى تقديم المساعدة.

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر: أن 40 ألفا من كوادر الاغاثة والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر يقومون بخدمة الزوار في المنافذ الحدودية الثمانية للبلاد مع العراق.
رقم : 1154809
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
19 آب 2024
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
19 آب 2024
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
19 آب 2024
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
19 آب 2024
اقتحام نابلس: 4 إصابات وحالة اعتقال واشتباكات مسلحة
اقتحام نابلس: 4 إصابات وحالة اعتقال واشتباكات مسلحة
19 آب 2024
بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"
بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"
19 آب 2024
حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
19 آب 2024
حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية
حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية
19 آب 2024
بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها
بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها
17 آب 2024
مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان
مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان
17 آب 2024
8 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في النبطية
8 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في النبطية
17 آب 2024
ثمانية ضحايا وجريحان نتيجة انهيار جزئي لمسجد قيد الإنشاء في أبيدجان
ثمانية ضحايا وجريحان نتيجة انهيار جزئي لمسجد قيد الإنشاء في أبيدجان
17 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟