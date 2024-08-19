كنعاني: نشكر العراق حكومة وشعبا على استضافة زوار الأربعين

إسلام تايمز (إيران) - أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عن شكره للعراق حكومة وشعبا على استضافة زوار الأربعين، مثمنا الجهود القيمة المتواصلة التي يبذلها الشعب العراقي الكريم في هذا العام وفي الاعوام السابقة في هذا السياق.