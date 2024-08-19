الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 آب 2024 ساعة 11:04

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم بين اللاجئين السوريين في الأردن

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم بين اللاجئين السوريين في الأردن
وأشار التقرير، حسب قناة «المملكة» التلفزيونية الأردنية، إلى أن انعدام الأمن الغذائي ارتفع بشكل عام خلال الربع الثاني من العام الحالي بين المستفيدين من المجتمع المضيف من 70 بالمئة إلى 92 بالمئة، «مع عدم ملاحظة أي تعافٍ من موسم الشتاء».

وأوضح التقرير أن نصف السكان في مخيمات اللاجئين يعانون انعدام الأمن الغذائي؛ ومن بين السكان الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي، يعاني 14 بالمئة من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ارتفاعاً من صفر بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبين البرنامج أن اللاجئين في المخيمات والمجتمعات المحلية أصبحوا «يتنازلون عن عاداتهم الغذائية أو يقللون من حصص بعض أفراد الأسرة للتعامل مع الوضع، ويلجؤون إلى إستراتيجيات ضارة ذات تأثيرات طويلة الأجل؛ مثل تضاعف سحب الأطفال من المدارس، وارتفاع إرسال الأطفال للعمل ستة أضعاف في المجتمعات المحلية».

وأضاف التقرير إن اللاجئين المستفيدين من المساعدات باتوا يكسبون أقل ويقترضون أكثر مقارنة بالعام الماضي، حيث يبلغ متوسط حجم الديون لكل أسرة 1330 دولاراً أميركياً للاجئين في المجتمعات المحلية وألف دولار أميركي للاجئين في المخيمات.

وأظهرت خطة تحديد الأولويات، أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 11 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدة خلال ستة أشهر اعتباراً من آب الجاري حتى كانون الثاني القادم بـ«مستويات مخفضة» للاجئين المتبقين البالغ عددهم وفق التقرير 310 آلاف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية.

وتبلغ متطلبات الخطة القائمة على الاحتياجات 51 مليون دولار لتقديم المساعدة بمستويات طبيعية لجميع اللاجئين المؤهلين البالغ عددهم 410 آلاف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية خلال الأشهر الستة المقبلة، ووفق إستراتيجية متطلبات البرنامج العالمي في الأردن، فإنه يحتاج إلى 997 مليون دولار للأعوام 2023-2027؛ استلم البرنامج منهم 114 مليون دولار، بينما يحتاج للعام الحالي 213 مليون دولار.

ووفق التقرير، يواجه برنامج الأغذية العالمي «عجزاً وشيكاً في التمويل» في إطار محفظة التغذية المدرسية، ما سيحد من قدرته على الوصول إلى الطلاب في المجتمعات المحلية في العام الدراسي الجديد، إذ يحتاج البرنامج إلى ثلاثة ملايين و900 ألف دولار حتى نهاية عام 2024 لمواصلة تقديم وجبات صحية وألواح التمر للطلاب في المخيمات والمجتمعات المحلية.

وأشار البرنامج العالمي إلى أنه «يعطي الأولوية لتقديم المساعدة للأسر الأكثر ضعفاً التي لديها أموال محدودة متاحة، حيث استمرت مساعدات برنامج الأغذية العالمي لـ310 آلاف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية بمستويات مخفضة.

وحسب «المملكة»، اضطر برنامج الأغذية العالمي في تموز الماضي إلى خفض المساعدات المقدمة لمئة ألف لاجئ سوري في المجتمعات المحلية بسبب نقص التمويل، على حين أكمل البرنامج ومفوضية اللاجئين الاستعدادات لإجراء مشاورات مجتمعية مشتركة مع اللاجئين في جميع أنحاء الأردن في آب تهدف إلى فهم ومعالجة تأثير انخفاض المساعدة على الأسر المحتاجة، وستؤدي هذه المشاورات إلى اتخاذ قرارات تتوافق مع تفضيلات واحتياجات اللاجئين.
رقم : 1154833
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
19 آب 2024
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
19 آب 2024
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
19 آب 2024
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
19 آب 2024
اقتحام نابلس: 4 إصابات وحالة اعتقال واشتباكات مسلحة
اقتحام نابلس: 4 إصابات وحالة اعتقال واشتباكات مسلحة
19 آب 2024
بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"
بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"
19 آب 2024
حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
19 آب 2024
حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية
حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية
19 آب 2024
بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها
بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها
17 آب 2024
مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان
مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان
17 آب 2024
8 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في النبطية
8 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في النبطية
17 آب 2024
ثمانية ضحايا وجريحان نتيجة انهيار جزئي لمسجد قيد الإنشاء في أبيدجان
ثمانية ضحايا وجريحان نتيجة انهيار جزئي لمسجد قيد الإنشاء في أبيدجان
17 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟