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الاثنين 19 آب 2024 ساعة 11:10

الرشق: تعليمات التصعيد في غزة تكشف الوجه الفاشي للاحتلال

الرشق: تعليمات التصعيد في غزة تكشف الوجه الفاشي للاحتلال
وأضاف الرشق في بيان صحفي يوم الاحد، أن ذلك يعد "إصرارا على سلوكهم الوحشي في استهداف المدنيين العزّل".

وأوضح أن "هذا القرار يضع العالم أجمع أمام حقيقة هذا الكيان الصهيونازي المجرم والمتعطّش للقتل والإرهاب، ويحمّلهم جميعاً المسؤولية كاملة، عن الصمت والتخاذل في وضع حدّ لاستمرار حرب الإبادة الجماعية، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية الدَّاعمة لهذا الاحتلال الفاشي".

ويواصل جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و99 شهيدا، وإصابة أكثر من 92 ألفا و609 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
رقم : 1154835
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