رئيس الوزراء الصيني يجري زيارة لروسيا وبيلاروس هذا الأسبوع

وجاء في بيان للوزارة "من 20 آب إلى 23 منه سيتوجه رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى روسيا لترؤس الاجتماع الدوري التاسع والعشرين بين رئيسي الحكومة الصيني والروسي، وسيزور روسيا وبيلاروس".