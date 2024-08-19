مسؤول صهيوني: لن نسمح لـ محمود عباس بالذهاب إلى غزة

وذكرت الوكالة أن زيارة عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة تهدف إلى الوجود "مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، وتأكيد أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".



وأضافت: "جرى في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادين الأوروبي والإفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة، كذلك أُبلغت إسرائيل بذلك".



في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول صهيوني قوله: "لن نسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالذهاب إلى قطاع غزة"، كما كشفت تقارير إعلامية عبرية أن زيارة عباس إلى غزة "من غير المرجح أن تُجرى في المستقبل القريب".



وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزراء حكومته والأحزاب التركية كافة، قال عباس في البرلمان بالعاصمة أنقرة: "أعلن أمامكم وأمام العالم أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة"، إذ تعود آخر زيارة لعباس نحو غزة إلى عام 2006، قبل انهيار حكومة وحدة وطنية فلسطينية تحت وطأة ضغوط إسرائيلية وخلافات فلسطينية.



وبدعم أمريكي مطلق، يشن كيان الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة، خلّفت نحو 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني.