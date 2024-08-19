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الاثنين 19 آب 2024 ساعة 12:49
40 شهيدا و134 مصابا خلال 24 ساعة في غزة
وأوضحت أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و134 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1154862
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