استشهاد 169 صحفيا في غزة منذ بداية العدوان الصهيوني

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد الصحفي إبراهيم محارب، بعد العثور على جثمانه قرب مدينة حمد شمال غرب خان يونس.



وفُقدت آثار محارب بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين بمدينة حمد، أمس الأحد.