الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 آب 2024 ساعة 12:55

40139 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

40139 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 318 على القطاع ارتفع إلى 40139 شهيداً و92743 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال مدينتي دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبه، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 169 منذ بدء العدوان.

وأدان المكتب الإعلامي في غزة بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين.
رقم : 1154867
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
19 آب 2024
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
19 آب 2024
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
19 آب 2024
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
19 آب 2024
اقتحام نابلس: 4 إصابات وحالة اعتقال واشتباكات مسلحة
اقتحام نابلس: 4 إصابات وحالة اعتقال واشتباكات مسلحة
19 آب 2024
بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"
بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"
19 آب 2024
حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
19 آب 2024
حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية
حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية
19 آب 2024
بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها
بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها
17 آب 2024
مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان
مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان
17 آب 2024
8 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في النبطية
8 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في النبطية
17 آب 2024
ثمانية ضحايا وجريحان نتيجة انهيار جزئي لمسجد قيد الإنشاء في أبيدجان
ثمانية ضحايا وجريحان نتيجة انهيار جزئي لمسجد قيد الإنشاء في أبيدجان
17 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟