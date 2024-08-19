وفد سوداني إلى القاهرة للقاء وسطاء بشأن محادثات جنيف

وكانت الحكومة السودانية أعلنت، في عدة مواقف سابقة، أنها لن تحضر محادثات السلام في جنيف "ما لم يتم تنفيذ اتفاق جدة".

وفي بيان له، أشار مجلس السيادة الانتقالي، إلى أن قرار الذهاب إلى القاهرة جاء بعد اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص والحكومة المصرية، "التي تعد مراقباً في المحادثات"، لافتاً إلى أنّ القرار يقتصر على "مناقشة تنفيذ اتفاق جدة الذي يقضي بانسحاب قوات الدعم السريع من المناطق المدنية".

يذكر أن مصادر حكومية رفيعة نفت، في حديث لوكالة "رويترز"، أن تكون الحكومة السودانية قد عرضت رؤيتها على الوسطاء الأميركيين والسعوديين، كاشفةً أنّ نهجها في إجراء المزيد من المحادثات سيعتمد على ردهما.

كما نفت المصادر الحكومية ما تداولته تقارير إعلام بشأن إرسال الحكومة السودانية وفداً إلى جنيف.

ومن بين نقاط الخلاف الأخرى هي الاتهامات التي وجهها مجلس السيادة الانتقالي للإمارات بشأن الدعم الذي تقدمه لقوات "الدعم السريع"، فيما دعت الخارجية السودانية بوقف الدعم عن "الدعم السريع".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قالت في وقت سابق أنه تم الكشف عن "وجود جوازات سفر إماراتية في حطام إحدى الطائرات يشير إلى أن الإمارات لديها قوات سرية في السودان"، وتكشف أن "هناك جوازات سفر تعود إلى إماراتيين ويمنيين ضبطها الجيش السوداني بعد تحرير أم درمان".

يشار إلى أن الجيش السوداني أعلن، الأسبوع الماضي، السماح باستخدام "معبر أودري" من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى دارفور.