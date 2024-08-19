الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 آب 2024 ساعة 14:04

حزب الله يستهدف "يعرا" و"سنط جين" بالمسيّرات.. والاحتلال يقرّ بإصابات محققة

حزب الله يستهدف "يعرا" و"سنط جين" بالمسيّرات.. والاحتلال يقرّ بإصابات محققة
واستهدف الهجوم الجوي أماكن تموضع واستقرار الضباط والجنود، مصيباً هدفه بدقة، بحيث أوقع فيهم عدداً من القتلى والمصابين.
 
وذكرت المقاومة، في بيان، أنّ ثكنة "يعرا" هي مقرّ قيادة اللواء الغربي الـ300 في "جيش" الاحتلال، مضيفةً أنّ قاعدة "سنط جين" هي قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية في "الجيش" الإسرائيلي.
 
وأكد حزب الله أنّ هذا الاستهداف جاء رداً على ‏الاعتداء والاغتيال اللذين نفّذهما الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قدموس قرب مدينة صور الجنوبية.
 
إضافةً إلى ذلك، استهدف المقاومة الإسلامية في لبنان ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية وانتشار الجنود في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، ما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها. ‏ 
 
ونفّذت المقاومة هذه العملية رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة باتوليه.
 
وفي عملية أخرى، استهدفت موقع "بياض بليدا" ‏بصاروخ "بركان"، مصيبةً إياه بصورة مباشرة.‏
 
وشدّدت على أنّ هذه العمليات جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.
 
يُذكر أنّ مراسل الميادين في جنوبي لبنان أكد أنّ مسيّرات انقضاضية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية جديدة في الجليل الغربي.
 
"حدث قاسٍ وهجوم غير عادي.. حزب الله نهض غاضباً هذا الصباح"
من جهته، أكد موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 6 آخرين، بينهم مصاب بحالة خطرة، من جراء انفجار عدد من مسيّرات المقاومة الإسلامية في لبنان في "يعرا"، وهي مستوطنة غير حدودية مُقامة في الجليل الغربي شمالي فلسطين المحتلة.
 
ووصف الإعلام الإسرائيلي الهجوم الذي تعرّضت له "يعرا" بـ"الحدث القاسي"، كاشفاً عن نجاح مسيّرات وصواريخ بالاختراق من لبنان وتحقيق إصابة مباشرة في المستوطنة.
 
وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بسقوط طائرات مسيّرة في "يعرا".
 
وإذ أقرّت منصة إعلامية إسرائيلية بوقوع إصابة مباشرة في "يعرا"، فإنّها أكدت أنّ التفاصيل بشأن "الحادثة القاسية" سترِد لاحقاً، وذلك في ظل تكتّم مؤسسة الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر.
 
بدوره، وصف المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، آفي أشكنازي، الصلية التي استهدفت منطقة "نهاريا" البعيدة كثيراً عن الحدود اللبنانية - الفلسطينية، والتي أُطلقت نحو مستوطنات لا تقع على الخط الحدودي، بـ"غير العادية".
 
وتحدث إعلام إسرائيلي عن نقل ما لا يقل عن 3 إصابات، إحداها بحالة حرجة، إلى المركز الطبي في "نهاريا"، عقب انفجار عدد من المسيّرات.
 
 ومع نقل وسائل الإعلام الإسرائيلية الأنباء بشأن تجدّد صفارات الإنذار في الشمال، علّقت منصة إعلامية إسرائيلية على ما شهدته المنطقة منذ ساعات الصباح، قائلةً إنّ "حزب الله نهض غاضباً".
 
يُذكر أنّ عمليات حزب الله ضدّ الاحتلال بدأت اليوم منذ الفجر، إذ تصدّى المجاهدون لمجموعة جنود إسرائيليين حاولت التسلل إلى حرج حدب عيتا بعد مراقبة القوات الإسرائيلية ومتابعتها.
 
واستهدف حزب الله المجموعة بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، مجبراً إياها على التراجع، بعد تحقيق إصابات مؤكدة بين أفرادها.
رقم : 1154892
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
19 آب 2024
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
19 آب 2024
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
19 آب 2024
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
19 آب 2024
اقتحام نابلس: 4 إصابات وحالة اعتقال واشتباكات مسلحة
اقتحام نابلس: 4 إصابات وحالة اعتقال واشتباكات مسلحة
19 آب 2024
بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"
بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"
19 آب 2024
حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
19 آب 2024
حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية
حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية
19 آب 2024
بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها
بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها
17 آب 2024
مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان
مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان
17 آب 2024
8 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في النبطية
8 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في النبطية
17 آب 2024
ثمانية ضحايا وجريحان نتيجة انهيار جزئي لمسجد قيد الإنشاء في أبيدجان
ثمانية ضحايا وجريحان نتيجة انهيار جزئي لمسجد قيد الإنشاء في أبيدجان
17 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟