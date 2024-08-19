كوبا: ليس لدى "إسرائيل" والولايات المتحدة نية لوقف مجازرهما في غزة

وقال إنّ المجازر الأخيرة في القطاع تبرهن ذلك، مكرراً إدانة بلاده للإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والإفلات من العقاب الذي توفره الولايات المتحدة لـ"إسرائيل".

وأمس، أدان وزير الخارجية الكوبي الإفلات من العقاب الذي تواصل الحكومة الإسرائيلية التصرف به، والذي يتجاهل الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم.

وأكّد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، في مقابلة سابقة مع الميادين، أنّ ما يجري في قطاع غزة هو "إبادة جماعية وحشية"، مشدداً على ضرورة إيقافها والاستماع إلى الشعب.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت الأحد، عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين جديدتين، "وصل منهما إلى المستشفيات 25 شهيداً و72 مصاباً خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، ارتفع إلى 40 ألفاً و99 شهيداً و92 ألفاً و609 مصابين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر2023.