تبون: جيشنا جاهز بمجرد فتح الحدود بين مصر وغزة لإرسال المساعدات وإعادة الإعمار

وفي خطابه في اليوم الرابع من الحملة الانتخابية، قال تبون من مدينة قسنطينة، شمالي شرق الجزائر: "لن نتخلى عن فلسطين بصفة عامة ولا عن غزة بصفة خاصة"، مضيفاً: "أقسم لكم بالله، لو أنهم ساعدونا وفتحوا الحدود بين مصر وغزة... فهناك ما يمكننا القيام به".

وتابع "لقد قطعت وعداً.. والجيش جاهز بمجرد فتح الحدود والسماح لشاحناتنا بالدخول، سنبني في ظرف 20 يوماً 3 مستشفيات، وسنرسل مئات الأطباء ونساعد في بناء ما دمره الصهاينة" وفق تعبيره.

وأكد تبون أن ما تشهده غزة "ليست حرباً حضارية وإنما مجازر يرتكبها الاحتلال، الذي يسعى لحل القضية الفلسطينية عن طريق تصفية الفلسطينيين وهذا ما لن نقبل به".

وكان الرئيس الجزائري قد أعرب في عدّة مناسبات عن دعم بلاده الكامل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أنها "قضية مقدسة".