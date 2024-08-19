اعتُقلوا في "معسكر تدريب غير قانوني".. جنوب أفريقيا ترحّل عشرات الليبيين

وكان الليبيون الذين دخلوا جنوب أفريقيا، في نيسان/أبريل الماضي، بموجب تصاريح للعمل كحراس أمن، قد ألقي القبض عليهم في تموز/يوليو الماضي، أثناء مداهمة للشرطة لمعسكر تدريب في منطقة وايت ريفر، وهي بلدة تقع في مبومالانغا.

ووفقاً للشرطة، فقد "تم العثور داخل المعسكر على معدات تدريب عسكرية، بالإضافة إلى وجود مخدرات".

وبتهمة تلقي "تدريبات عسكرية غير قانونية"، في انتهاكٍ لقانون العمل والهجرة في البلاد، ألغت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا تأشيرات الليبيين، قائلةً إنهم حصلوا عليها بطريقة "غير قانونية من إحدى دول الجوار".

يذكر أن الموقوفين الليبيين مثلوا 3 مرات أمام محكمة وايت ريفر الجزئية، فيما سحبت هيئة الادعاء الوطني التهم الموجهة إليهم، خلال الأسبوع الماضي، وقد تم ترحيلهم إلى بنغازي في ليبيا، عبر مطار كروغر مبومالانغا الدولي.

وقال وزير الداخلية في دولة جنوب أفريقيا، ليون شرايبر، أكدت أن وزارته ستواصل "نشر جميع الموارد المتاحة لديها لضمان احترام قوانين الهجرة وتطبيقها"..