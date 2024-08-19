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الاثنين 19 آب 2024 ساعة 15:06

مسؤول ايراني: كردستان العراق تقدم أفضل الخدمات لزوار الأربعين

مسؤول ايراني: كردستان العراق تقدم أفضل الخدمات لزوار الأربعين
وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أعلن الملحق الثقافي لسفارة جمهورية إيران الإسلامية بالعراق، غلام رضا أباذري، أن "منفذي حاجي عمران وباشماخ الحدوديان قدما أفضل الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين بحيث أن أغلبهم أصبح يرغب في العودة إلى إيران عن طريق المنافذ الحدودية لإقليم كردستان".
 
وأضاف أباذري: "خصصت حكومة إقليم كردستان 50 شباكاً في منفذ حاجي عمران بحيث أن إجراءات دخول كل زائر تستغرق خمس ثوان فقط، وتم تخصيص أكثر من 3500 سيارة للزوار، وأمنت مؤسسة بارزاني الخيرية الطعام واللوازم الأخرى للزوار".
 
ومضى الملحق الثقافي للسفارة الإيرانية إلى القول: "أود أن أشكر شخصيات ومؤسسات في إقليم كردستان، وهم السيد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي عمل باستمرار على تقديم التسهيلات لخدمة الزوار، وخلال زيارته لطهران ولقائهم مع مرشد جمهورية إيران الإسلامية، بحث سبل تنظيم زيارة زوار أربعينية الإمام الحسين، وأشكر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ومؤسسة بارزاني الخيرية، وفي السليمانية أشكر السيد بافل طالباني".
 
في منفذ حاجي عمران الحدودي ومدينة أربيل، تؤمن مؤسسة بارزاني الخيرية الطعام والشاي والماء والعصائر وسيارات الإسعاف بالمجان لجميع الزوار، ومن جانبه أعلن منفذ باشماخ الحدودي بمحافظة السليمانية في 12 آب الجاري أنه استقبل قسماً من الزوار.
 
وأعلن مسؤول منفذ باشماخ أنه تم تأمين أماكن للاستراحة وطعام وشراب وحافلات لنقل الزوار في السليمانية على نفقة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.
 
وعن عدد الزوار، قال أباذري في تصريحه: "سجل أكثر من مليوني شخص في إيران وقد زار منهم حتى الآن أكثر من 1.7 مليون شخص كربلاء والنجف والكاظمية وكربلاء... والزحام الأكبر هو في منفذ مهران الحدودي الذي يستخدمه 63% من الزوار لدخول العراق".
 
وحسب أباذري، فإن نحو 400 ألف زائر أجنبي دخلوا العراق في أربعينية السنة الماضية، وقد ارتفع العدد هذه السنة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%.
 
وعن صرف العملات للزوار في إيران، بين أباذر أن كل زائر بإمكانه استبدال 200 ألف دينار لتأمين احتياجاته الضرورية في العراق، وقد طلب من الزوار أن لا تتجاوز مدة زيارتهم خمسة أيام بهدف تقليل الزحام في الأماكن المقدسة.
 
ويتدفق الزوار من إيران ودول أخرى منذ أكثر من أسبوع، عبر منطقة كردستان العراق من منفذي حاجي عمران في أربيل وباشماخ في السليمانية، لزيارة كربلاء لغرض المشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع).
رقم : 1154906
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