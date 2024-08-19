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الاثنين 19 آب 2024 ساعة 16:04

بعد أقل من 24 ساعة على افتتاحه.. قصف على معبر أبو الزندين في ريف حلب

بعد أقل من 24 ساعة على افتتاحه.. قصف على معبر أبو الزندين في ريف حلب
وقال مصدرنا إن مواقع مقربةً من الجماعات المسلحة أكدت "أن مسلحين تابعين لأحرار الشام، متحالفين مع هيئة تحرير الشام، ويُعرفون باسم أحرار عولان، هم الجهة التي نفّذت القصف بقذائف الهاون والمدفعية".
 
ويأتي ذلك في محاولة لمنع افتتاح المعبر تجارياً، ومنع تطبيق الاتفاق الروسي - التركي، القاضي بفتح معابر تجارية وإنسانية تصل إلى مناطق سيطرة المسلحين ومناطق سلطة الدولة السورية.
 
وأضاف أنه تقرر افتتاح المعبر الذي يربط مناطق يسيطر عليها مسلحو "الجيش الوطني" ومناطق سلطة الدولة السورية، قبل شهرين، وذلك بعد اتفاق روسي - تركي، نُسِّق مع دمشق، إلا أن المظاهرات التي قامت بها بعض الفصائل المسلحة حالت دون ذلك.
 
وأجبر الجيش التركي، في حزيران/يونيو الماضي، أحد الفصائل المسلحة المدعومة من قبله بإعادة إصلاح معبر أبو الزندين، بعد تخريبه وتدمير محتوياته خلال الهجوم عليه، رفضاً لإعادة فتحه في اتجاه مناطق الدولة السورية.
 
ويأتي هذا الاتفاق في ظل السعي الروسي الحثيث، لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مطلع شهر آب/أغسطس الحالي، استعداد موسكو، لاستضافة لقاء بين الرئيس السوري، بشار الأسد، ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان.
رقم : 1154925
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