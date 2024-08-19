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الاثنين 19 آب 2024 ساعة 17:06

"هيومن رايتس ووتش": غارات "إسرائيل" على ميناء الحُدَيدة جريمة حرب محتملة

"هيومن رايتس ووتش": غارات "إسرائيل" على ميناء الحُدَيدة جريمة حرب محتملة
ورأت المنظمة الدولية غير الحكومية، والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرٍ نشرته، أنه قد يكون للهجوم تأثير طويل الأمد على ملايين اليمنيين، الذين يعتمدون على الميناء للحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع 11 شخصاً بشأن هجوم الحُدَيدة، بمن فيهم مسؤولون في ​​صناعة النفط في اليمن، وموظفون في وكالات الأمم المتحدة على دراية بالميناء. كما قامت بتحليل صور الأقمار الصناعية للمواقع المستهدفة وصور بقايا الأسلحة المحتملة التي جمعتها منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" غير الحكومية. 

وكان المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مهاجمة أهداف في اليمن، في الـ20 من تموز/يوليو الماضي، بالتزامن مع غاراتٍ على منشآت تخزين النفط في ميناء الحُدَيدة ، غربي اليمن، خلفت شهداء وجرحى بحسب وزارة الصحة اليمنية.

وأكد بيان "هيومن رايتس ووتش" أن عدد الضحايا اليمنيين بلغ 6 مدنيين من موظفي شركة النفط اليمنية، بالإضافة إلى نحو 80 جريحاً.

 
رقم : 1154936
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