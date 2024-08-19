كما استهدفت كلاً من موقعي "راميم" بالأسلحة الصاروخية، و"السماقة" في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، محققةً فيهما إصابةً مباشرة.

كذلك، أعلنت المقاومة عن عمليتيها الأخيرتين في بيانين منفصلين، وأشارت إلى أنّ هذه العمليات تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني"الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".

كما أعلنت، في وقت سابق اليوم، شنّها هجوماً جوياً متزامناً استهدف ثكنة "يعرا" وقاعدة "سنط جين" الإسرائيليتين، موضحةً أنّ الهجوم تم عبر أسراب من المسيّرات الانقضاضية.

وقبل ذلك، استهدفت ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية وانتشار الجنود في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، ما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها. كما استهدفت موقع "بياض بليدا" ‏بصاروخ "بركان"، مصيبةً إياه بصورة مباشرة.‏

وبعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، أعلنت المقاومة، استهداف مجاهديها بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية، قوةً إسرائيلية حاولت التسلل إلى حرج حدب عيتا غربي بلدة عيتا الشعب الجنوبية.

وأكدت المقاومة في بيانها، أنّ عملية الاستهداف أجبرت القوة المتسللة على التراجع بعد تحقيق إصابات مؤكدة بين أفرادها.