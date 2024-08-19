الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 آب 2024 ساعة 19:03

مسؤول سعودي سابق: ابن سلمان زور توقيع الملك لاتخاذ هذا الاجراء..

مسؤول سعودي سابق: ابن سلمان زور توقيع الملك لاتخاذ هذا الاجراء..
في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية، زعم سعد الجابري، المسؤول السابق في المخابرات السعودية والمقيم حاليًا في كندا، أن محمد بن سلمان "وقع على المرسوم الملكي الذي أعلن الحرب على اليمن بدلاً من والده". وقال الجابري ل"بي بي سي": "لقد فوجئنا بوجود مرسوم ملكي يسمح بالتدخلات البرية"، وأضاف: "لقد زوّر ولي العهد توقيع والده على ذلك المرسوم الملكي، حيث كانت الحالة العقلية للملك تتدهور".
 
وقال الجابري، الذي ادعى أن السعودية تسعى إلى اغتياله، إن الأمير "فكر في اغتيال الملك السابق عبد الله باستخدام حلقة مسمومة من روسيا"، وهو ما زعمه في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في عام 2021. كما تحدث عن مخاوفه من أن ولي العهد لا يزال يريد قتله لأن أولاده لا يزالون مسجونين في المملكة، قائلًا: "لقد خطط لاغتيالي. لن يهدأ له بال حتى يراني ميتًا. ليس لدي شك في ذلك."
 
ولم تستجب السعودية لطلب التعليق على التقرير. لكن يُذكر أن الجابري الذي دخل في خلاف مع المملكة منذ سنوات عمل سابقًا لدى ولي العهد السابق محمد بن نايف، وكان قد رفع دعوى قضائية ضد محمد بن سلمان في محكمة فدرالية أمريكية، زاعمًا أن ولي العهد سعى إلى قتله بعد فراره إلى الخارج.
رقم : 1154955
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
19 آب 2024
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
19 آب 2024
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
19 آب 2024
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
19 آب 2024
اقتحام نابلس: 4 إصابات وحالة اعتقال واشتباكات مسلحة
اقتحام نابلس: 4 إصابات وحالة اعتقال واشتباكات مسلحة
19 آب 2024
بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"
بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"
19 آب 2024
حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
19 آب 2024
حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية
حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية
19 آب 2024
بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها
بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها
17 آب 2024
مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان
مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان
17 آب 2024
8 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في النبطية
8 شهداء في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في النبطية
17 آب 2024
ثمانية ضحايا وجريحان نتيجة انهيار جزئي لمسجد قيد الإنشاء في أبيدجان
ثمانية ضحايا وجريحان نتيجة انهيار جزئي لمسجد قيد الإنشاء في أبيدجان
17 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟