مسؤول سعودي سابق: ابن سلمان زور توقيع الملك لاتخاذ هذا الاجراء..

في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية، زعم سعد الجابري، المسؤول السابق في المخابرات السعودية والمقيم حاليًا في كندا، أن محمد بن سلمان "وقع على المرسوم الملكي الذي أعلن الحرب على اليمن بدلاً من والده". وقال الجابري ل"بي بي سي": "لقد فوجئنا بوجود مرسوم ملكي يسمح بالتدخلات البرية"، وأضاف: "لقد زوّر ولي العهد توقيع والده على ذلك المرسوم الملكي، حيث كانت الحالة العقلية للملك تتدهور".

وقال الجابري، الذي ادعى أن السعودية تسعى إلى اغتياله، إن الأمير "فكر في اغتيال الملك السابق عبد الله باستخدام حلقة مسمومة من روسيا"، وهو ما زعمه في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في عام 2021. كما تحدث عن مخاوفه من أن ولي العهد لا يزال يريد قتله لأن أولاده لا يزالون مسجونين في المملكة، قائلًا: "لقد خطط لاغتيالي. لن يهدأ له بال حتى يراني ميتًا. ليس لدي شك في ذلك."

ولم تستجب السعودية لطلب التعليق على التقرير. لكن يُذكر أن الجابري الذي دخل في خلاف مع المملكة منذ سنوات عمل سابقًا لدى ولي العهد السابق محمد بن نايف، وكان قد رفع دعوى قضائية ضد محمد بن سلمان في محكمة فدرالية أمريكية، زاعمًا أن ولي العهد سعى إلى قتله بعد فراره إلى الخارج.