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الاثنين 19 آب 2024 ساعة 19:05

بوتين يسمح لهذه الفئة من الأجانب طلب الإقامة المؤقتة بروسيا

بوتين يسمح لهذه الفئة من الأجانب طلب الإقامة المؤقتة بروسيا
ووقع بوتين مرسوما يسمح بتقديم الدعم الإنساني للأجانب الذين يشاركون روسيا قيمها الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية".
 
وتنص الوثيقة على حق هؤلاء في التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة المؤقتة في روسيا الاتحادية دون الرجوع لنظام "الحصة" المعتمدة في البلاد ودون تقديم وثيقة تثبت معرفة الشخص المتقدم باللغة الروسية.
 
وتضمن المرسوم الذي وقعه بوتين، تكليف الرئيس لوزارة الخارجية الروسية بتحديد قائمة بالدول التي تفرض قيما نيوليبرالية وهي التي تتعارض مع القيم التقليدية.
 
وتابع المرسوم: "ستجري الموافقة على قائمة هذه الدول من قبل الحكومة الروسية".
 
وبموجب المرسوم، سيكون بمقدور الأجانب الذين قدموا إلى روسيا بسبب رفض سياسات دولهم في مخالفة القيم التقليدية للشعوب، من الحصول على "الإقامة المؤقتة" من دون تقديم وثائق تثبت إتقانهم اللغة الروسية. كما ستمنحهم وزارة الخارجية الروسية تأشيرات دخول واحدة لمدة ثلاثة أشهر من أجل دخول البلاد.
رقم : 1154956
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