أمطار غزيرة تضرب جنوبي باكستان وسقوط قتلى

وبحسب السلطات، فقط ارتفع عدد القتلى جراء الحوادث المتعلقة بالأمطار إلى 209 منذ الأول من تموز.



وقال عرفان علي، المسؤول في هيئة إدارة الكوارث الإقليمية، إن 14 شخصا لقوا حتفهم في مناطف متفرقة من إقليم البنجاب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



من جهته، قال ظهير أحمد بابار، المسؤول البارز في إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، إن موجة الأمطار الغزيرة الأخيرة ستستمر هذا الأسبوع في مناطق مختلفة من البلاد.



كما تسببت الأمطار الغزيرة في جنوب باكستان في غمر الشوارع في منطقة سكور بإقليم السند، حيث تقوم السلطات بإجلاء المتضررين إلى أماكن أكثر أمانا.



وقال بابار إن سكور ومناطق أخرى في الجنوب شهدت هطول كميات غزيرة من الأمطار يوم الأحد.



وذكرت السلطات أن الجهود جارية لتطهير طريق كاراكوروم السريع الرئيسي في الشمال، الذي تم إغلاق اجزاء مختلفة منه بسبب الانهيارات الأرضية.



وألحقت الفيضانات أضرارا ببعض الجسور في الشمال، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور. ونصحت الحكومة السياح بتجنب زيارة المناطق المتضررة.



وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في تقرير إن أكثر من 2200 منزل تضررت في أنحاء باكستان منذ الأول من تموز، عندما بدأت الأمطار الموسمية، وسط تقديم السلطات الاختبارات والمساعدات الطبية والطعام للمتضررين من الأمطار.