بايدن: لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة

وأضاف بايدن في كلمة في افتتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي " نحن في معركة للحفاظ على روح الولايات المتحدة وأفضل أيامنا ليست خلفنا وإنما أمامنا".



وشدد على أنه ترشح في الانتخابات بعدما رأى المتطرفين يتظاهرون ويحملون شعارات النازية، واعتبر أن اليمينيين المتطرفين رأوا في الرئيس السابق دونالد ترامب حليفا لهم.



ولفت إلى أن 81 مليون أميركي صوتوا له خلال الانتخابات االسابقة من أجل إنقاذ الديمقراطية، وأكد أنه كان مصمما على إعادة بناء الطبقة الوسطى وكان رئيسا لجميع الأميركيين سواء من صوت له أم لا.



وأشار إلى أنه حقق إلى جانب نائبته كامالا هاريس أكبر تقدم على الإطلاق وأن الاقتصاد الأميركي هو الأقوى في العالم بعد أزمة جائحة كورونا.



وأكد أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل مضيفا "حدثنا البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ وغيرها وترامب لم ينشئ أي بنية تحتية رغم وعوده".



وعن الوضع في الشرق بالأوسط، قال: "سنستمر في العمل من أجل إعادة الرهائن وإحلال السلام في الشرق الأوسط.



وتابع: "المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني غير مقبولة ويجب أن نساهم في إنهاء الحرب في غزة".



وأضاف: "نعمل مع وزير الخارجية لاستعادة الرهائن الإسرائيليين وإنهاء الحرب في غزة".



وقال: "نعمل على إنهاء الحرب في غزة وتحقيق وقف لإطلاق النار".



كما قال: "نعمل على مدار الساعة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".



وكانت هاريس ظهرت على نحو مفاجئ في افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي مساء أمس الاثنين، حيث تعهدت بهزيمة ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد وقت قصير من اختراق متظاهرين الحاجز الأمني في محيط موقع المؤتمر احتجاجا على الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة.