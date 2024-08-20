اقتحامات الضفة: إصابات واعتقالات واشتباكات مسلحة

وأصيب 4 فلسطينيين بجروح مختلفة، عقب اعتقال قوات الاحتلال لشقيقين من مدينة طوباس.



واندلعت مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون، ومداهمة عدة منازل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



وتعاملت طواقم الهلال الأحمر مع أربع إصابات بالرصاص الحي؛ أحدهم بالضرب المبرح خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس.



واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مصعب وإبراهيم يوسف حمد بشارات، بعد مداهمة منزلهما في طمون.



وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرق نابلس، ومخيم العين غربا، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت.



وقامت جرافة عسكرية بأعمال تخريب في "حارة القرعان" داخل مخيم بلاطة، بينما اعتقلت القوات شابا فجر اليوم من المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، لم تعرف هويته.