اللجنة التنفيذية تجتمع الليلة برئاسة الرئيس عباس لمتابعة زيارته لغزة

وأهم ما سيتم نقاشه على جدول الأعمال ما أسفرت عنه الاتصالات مع وزراء خارجية الدول للضغط على الاحتلال لإتمام زيارة الرئيس إلى قطاع غزة

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وأعلن الرئيس عباس في كلمة بالبرلمان التركي الخميس الماضي اعتزامه وكل أعضاء القيادة الفلسطينية زيارة غزة.



وأفاد موقع "والا" العبري الإخباري بأن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا لإسرائيل لتنسق زيارة للرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة.



وبحسب الموقع، فإن قرار السماح للرئيس عباس بدخول قطاع غزةهو في يد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يصدر أي رد حتى اللحظة.