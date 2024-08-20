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الثلاثاء 20 آب 2024 ساعة 07:56

حرس الثورة الاسلامية: سنعاقب الكيان الصهيوني في الزمان والمكان المناسبين

حرس الثورة الاسلامية: سنعاقب الكيان الصهيوني في الزمان والمكان المناسبين
وقال العميد فدوي في تصريح للصحفيين على هامش زيارته إلى حدود شلمجة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران مساء الاثنين: إن الكيان الصهيوني المزيف والقاتل للأطفال واصل غباءه واغتال هنية (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) في أراضي جمهورية إيران الإسلامية، وسنرد عليه في الزمان والمكان المناسبين.

واكد بان الثار لدم هنية مازال قائما واضاف: سنحدد وقت واسلوب العقاب والثار لدم الشهيد هنية، وسوف يتم ذلك بالتأكيد.

وقال نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: هناك ضجة في الأراضي المحتلة لأن انتظار الموت أصعب على الكيان الصهيوني من العقاب، وهم ينتظرون ليل نهار رد إيران.

وتابع العميد فدوي: إن الكيان الصهيوني ارتكب جريمة كبرى باغتياله الشهيد هنية، وسيعاقب هذه المرة بصورة أشد من ذي قبل.

وفي جانب آخر من حديثه اشار نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، الى أن مسيرة الأربعين أصبحت عالمية الطابع رغم مقاطعة وسائل الإعلام الغربية لها وقال: "لقد شن العدو العديد من الهجمات والمؤامرات ضد الجمهورية الاسلامية، ولكن بفضل الله ويقظة الشعب والمسؤولين، تم احباط هذه المؤامرات وظلت عقيمة.

واعتبر تقديم الخدمات لزوار الأربعين توفيقا ونظرة ربانية كريمة، وأضاف: زيارة الأربعين أمر مستحب، لكن خدمة الزوار واجبة وأجر الفريضة أكثر من المستحب.

وقال العميد فدوي: أصبحت حركة المرور في الأربعين هذا العام أكثر سلاسة من السنوات السابقة، وتوجهت جموع اكبر من المواطنين إلى العراق للمشاركة في مسيرة الأربعين الحسيني.
رقم : 1155040
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