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الثلاثاء 20 آب 2024 ساعة 08:06

الاحتلال يقتحم بلدات وقرى رام الله والبيرة ويهدم منزلا ومحلا تجاريا بالقدس

الاحتلال يقتحم بلدات وقرى رام الله والبيرة ويهدم منزلا ومحلا تجاريا بالقدس
وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدات سلواد، والمزرعة الشرقية، وبيتين، وبرقا شرق رام الله، وترمسعيا وعين يبرود شمال رام الله، وشقبا وقبيا ونعلين غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، حيث أعلنت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد جميل زيادات من بلدة بني نعيم شرقا، وأُبي محمد ابو ريان من بلدة حلحول، وباتر شريف ابو زنيد من بلدة دورا، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الاسمنتية، والسواتر الترابية.

وفي مدينة القدس المحتلة، شرعت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، بهدم منزل ومحل تجاري في حي وادي الجوز بالقدس.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أغلق الشارع الرئيس المؤدي للمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز وشرع في هدم منزل يعود لعائلة الجعبري، ومحل تجاري يعود لعائلة دنديس.

وأشار مراسل (وفا)، إلى أن الاحتلال ما زال يحاصر المنطقة الصناعية ويغلق الطرق المؤدية إليها.
رقم : 1155044
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