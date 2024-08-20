21 هجوما مقاوما بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، رصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى)، 21 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.



وتوزعت أعمال المقاومة بين عملية استشهادية في تل أبيب انطلقت من الضفة الغربية، و4 عمليات اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، و3 عمليات إلقاء عبوات ناسفة، والتصدي للمستوطنين، وإلقاء زجاجات حارقة، وتحطيم مركبات مستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 10 مواقع.



وكان أبرز عمليات المقاومة تفجير عبوات ناسفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقي المدينة، وإسقاط طائرة استطلاع للاحتلال، وإطلاق النار على طائرات الاستطلاع في مخيم طولكرم، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم بالحجارة قرب قرية سنجل شمال رام الله.

