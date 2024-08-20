الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 آب 2024 ساعة 10:38

مصادر أمريكية تتحدث عن تمديد إعفاء الاذاعة والتلفزة الايرانية من اجراءات الحظر

مصادر أمريكية تتحدث عن تمديد إعفاء الاذاعة والتلفزة الايرانية من اجراءات الحظر
وكتب موقع "واشنطن فري بيكون" في تقرير له مساء الاثنين (20 أغسطس/آب) ان الحكومة الأمريكية الحالية مددت الإعفاء من اجراءات الحظر على هيئة الإذاعة والتلفزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووفقا لتقرير وسائل الإعلام الأمريكية، فإن وزارة خارجية هذا البلد أبلغت الكونغرس الأمريكي بهذا القرار في اجتماع مغلق في 9 أغسطس.

وبحسب هذا التقرير، لن يكون لدى هيئة الإذاعة والتلفزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي قيود في مجال تداول الأموال الأجنبية، أو شراء تقنيات جديدة من دول أخرى، مثل توصيلات الألياف الضوئية أو إدارة الأقمار الصناعية.

واشارت وكالة مهر للأنباء ان حكومة بايدن قامت في فبراير 2023 بتمديد الإعفاء من اجراءات الحظر على هيئة البث في بلادنا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لم يتم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، لصحيفة واشنطن فري بيكون: "وقع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية على التنازل عن اجراءات الحظر على هيئة الإذاعة والتلفزة في إيران؛ وخاطب الكونغرس أن هذا الاجراء، أمر حيوي للأمن القومي للولايات المتحدة، وقد تم اتخاذ هذا القرار بما يتماشى مع الأمن القومي للبلاد (الولايات المتحدة)".
رقم : 1155074
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ
حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ
في اليوم الـ 319 للعدوان.. . أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
في اليوم الـ 319 للعدوان.. . أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
20 آب 2024
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
كنعاني: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا علاقة لها بالرد الإيراني
19 آب 2024
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
19 آب 2024
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
الجزائر تعلن استعدادها لبناء 3 مستشفيات في غزة
19 آب 2024
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
إصابات في انفجار مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي
19 آب 2024
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
بلينكن: المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق
19 آب 2024
اقتحام نابلس: 4 إصابات وحالة اعتقال واشتباكات مسلحة
اقتحام نابلس: 4 إصابات وحالة اعتقال واشتباكات مسلحة
19 آب 2024
بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"
بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "لا يزال ممكنا"
19 آب 2024
حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
حزب الله: تصدينا لمجموعة جنود إسرائيليين تسللت إلى حرش حدب عيتا
19 آب 2024
حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية
حميميم: مقاتلة تابعة "للتحالف الدولي" اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية في سماء حمص السورية
19 آب 2024
بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها
بزشكيان: الولايات المتحدة على رأس التهديدات ضد بلادنا.. وقادرون على مواجهتها
17 آب 2024
مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان
مقتل 80 شخصا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية سنّار في السودان
17 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" متخوفة من رد المقاومة على جرائمها الأخيرة
أخطر الأسلحة الأمريكية المستخدمة في غزة
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟