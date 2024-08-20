حزب الله يهاجم مواقع عسكرية إسرائيلية بالجولان والجليل

وقال الحزب اللبناني في بيان "ردا على ‏اعتداء ‏العدو الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدونا بصليات مكثفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ‏ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يرد".



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم إن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان تجاه شمال الجولان السوري المحتل وسهل الحولة في مستوطنات لم يتم إخلاؤها، حيث دوت صافرات الإنذار هناك وفي الجليل الأعلى.



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدف منصات إطلاق صواريخ لحزب الله كانت جاهزة للإطلاق الفوري باتجاه الجليل الأعلى.



وبحسب المتحدث الإسرائيلي فإن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت منصتي إطلاق صواريخ تابعة حزب الله بمنطقتي المنصوري والطيبة جنوبي لبنان.



وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها الليلة الماضية، إن الغارات الإسرائيلية على شرق البلاد أسفرت عن إصابة 8 أشخاص، بينهم 6 مواطنين، وطفلتان سوريتان (5 و15 سنة).



وقال مصدر مقرب من حزب الله أن الغارات الإسرائيلية بمنطقة البقاع شرق لبنان استهدفت مخازن أسلحة تابعة للحزب.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن سلسلة من الغارات الجوية استهدفت شرق وجنوب البلاد، حيث تعرضت بلدات في قضاء بعلبك لـ3 غارات إسرائيلية مساء أمس.



وحسب الوكالة "استهدفت الغارة الأولى محلة ضهور العيرون" في بلدة سرعين التحتا، والثانية جرود بلدة النبي شيت في محلة القوز، والثالثة منطقة السهلية "بين بلدتي تمنين التحتا وقصرنبا في البقاع شرق لبنان".



وقد قتل شخص في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية مساء أمس استهدفت سيارة على طريق بلدة "دير قانون رأس العين" جنوب لبنان.