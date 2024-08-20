الأمم المتحدة: الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يتدهور

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن المكتب قوله في بيان: إنه وفقاً للعاملين في المجال الإنساني في غزة فقد أثر أمر الإخلاء الإسرائيلي الأخير الصادر يوم السبت الماضي على نحو 13500 نازح في 18 موقعاً بمنطقة مخيم المغازي وعدة أحياء في دير البلح وسط القطاع.



وحذر المكتب من أن استمرار العدوان وأوامر الإخلاء والنقص الحاد في المواد الضرورية يزيد صعوبة حصول الأسر النازحة على الخدمات الأساسية في المواقع التي يصلون إليها.



وأشار المكتب إلى أنه منذ تشرين الأول الماضي أصبح نحو 86 بالمئة من مساحة القطاع تحت أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء، وبات معظم الأهالي يتركزون بشكل متزايد في منطقة خصصها الاحتلال في المواصي، حيث زادت الكثافة السكانية في هذه المنطقة إلى ما بين 33 و34 ألف شخص لكل كيلومتر مربع مقارنة بنحو مئتي شخص قبل تشرين الأول الماضي.