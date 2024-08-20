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الثلاثاء 20 آب 2024 ساعة 11:59
مستوطنون يحرقون بيتا زراعيا وبركسا في الزاوية غرب سلفيت
أقدم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، على حرق بيت زراعي وبركس في بلدة الزاوية غرب سلفيت.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1155087
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