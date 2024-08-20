الدفاع الروسية: تدمير مركز تحكم لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إنه “في بلدة غلوخوف في مقاطعة سومي استهدفت مقاتلة “سو34” متعددة الوظائف والأسرع من الصوت التابعة للقوات الجوفضائية الروسية نقطة تحكم ومستودع ذخيرة للواء 47 الميكانيكي المنفصل للقوات الأوكرانية، وتم تنفيذ الهجوم باستخدام قنابل جوية”، موضحة أنه “بعد تلقي تأكيد من المخابرات أن الهدف المحدد تم تدميره عادت المقاتلة إلى مطار المغادرة”.



وفي سياق متصل، أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف اليوم أن القوات الروسية استهدفت مواقع تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في ضواحي كييف.



وقال ليبيديف لوكالة سبوتنيك: “حدثت عدة هجمات في الليل على مواقع للنازيين الجدد والمرتزقة الأجانب ووقعت عدة انفجارات ليلاً في منطقة فيشغورود إحدى ضواحي كييف، حيث يوجد بالقرب من المدينة من الجانب الغربي ساحة تدريب كبيرة”.