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الثلاثاء 20 آب 2024 ساعة 12:39

فئران ضخمة تأكل أذن وأنف جنديين صهيونيين!

فئران ضخمة تأكل أذن وأنف جنديين صهيونيين!
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية حاولت الجرذان عض جنديين كانا نائمين في القاعدة العسكرية، مشيرةً إلى أن الجنديان استيقظا وهما مضرجين بالدماء بعد أن تعرض أحدهم لعضة في أذنه والآخر في أنفه.

وفي التفاصيل، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن جنديان استيقظا مذعورين في معسكر في قاعدة "عميعاد" في الجليل المحتل بعد أن عضتهما الفئران في أنفهما وأذنيهما، ونقل الجنود إلى مجمع طبي لتلقي العلاج.

وقال والد أحد جنود الوحدة العسكرية لـ "يديعوت أحرنوت" إن "لقد أكلت الجرذان الجنود حرفيًا، وإنه أمر صادم ومخزٍ".

وأضاف: "الصور التي رأيتها هذا الصباح لجنود وجوههم تنزف، تجعلني أخجل من عجز الجيش عن حماية أغلى ما لدينا".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عبرية، أن جيش الاحتلال يواجه ظاهرة جديدة وغريبة في قطاع غزّة، حيث تقوم كلاب ضالة وجرذان بمهاجمة مواقعهم العسكرية وترهيب الجنود، في منطقة "محور نتساريم" وسط القطاع. وأفاد موقع "واللا العبري"، أن جنود يشتكون من "مشكلات صحية خطيرة" تؤثر عليهم في منطقة "محور نتساريم" وسط قطاع غزة، التي يتخذها جيش الاحتلال قاعدة له لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين.
رقم : 1155108
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