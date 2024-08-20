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الثلاثاء 20 آب 2024 ساعة 14:09

مادورو: ماسك نازي يسعى للوصول إلى البيت الأبيض

مادورو: ماسك نازي يسعى للوصول إلى البيت الأبيض
وقال مادورو خلال برنامجه الأسبوعي إنّ ماسك "ينتمي إلى أقصى اليمين، وتلقّى تعليمه في ظلّ نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وكان آخر مكان طبق فيه الفكر النازي". 
 
كما أشار مادورو إلى أنّ "ماسك لديه 6 آلاف قمر صناعي، وهو الذي يتحكّم في الاتصالات في الولايات المتحدة، ومن هناك إلى كل العالم، إنّه رجل ذو أيديولوجية نازية فاشية، يعتقد أنّ الوقت قد حان لحكم أوروبا والعالم".
 
وأضاف مادورو أنّه في المملكة المتحدة، كان هناك رد فعل ضد ماسك لأنّه "أراد أن يقود تمرداً ضد رئيس الوزراء، وجاء التمرّد بالتزامن تقريباً مع مهاجمة ماسك فنزويلا، في 29 و30 و31 تموز/يوليو"، متابعاً بأنّ ماسك "كان مخطئاً عندما هاجم فنزويلا، لقد ظهر بشكلٍ سيئ للغاية، ليس فقط في فنزويلا بل أمام العالم أجمع".
 
 إدموندو غونزاليس مكتئب
وعن مُرشّح المعارضة الفنزويلية، إدموندو غونزاليس أوروتيا، قال مادورو إنّ أوروتيا "يختبئ وهو في حالة اكتئاب لأنّه يعلم أنّه قد خُدع من قبل أقصى اليمين"، مضيفاً "لم يعد هناك قادة سياسيون في المعارضة".
 
كذلك، صرّح الرئيس الفنزويلي بأنّ "أقصى اليمين العالمي يهدف إلى تدمير القيم الثقافية للتعايش الإنساني".
 
وبشأن الشعب الفنزويلي في الخارج، أشار مادورو إلى أنّه خلال السنوات الأخيرة عاد نحو مليون فنزويلي كانوا خارج البلاد، وهناك أشخاص كُثر سيعودون، لأنّه لا يوجد أرض في العالم مثل أرضنا.
 
وأعلن مادورو أنّه دعا إلى "مؤتمرٍ وطني لمناقشة الأفكار والمقترحات والمشاريع، وبحث مستقبل فنزويلا، في 18 و19 و20 تشرين الأول/أكتوبر القادم".
 
وفي وقتٍ سابق، أشار مادورو، في تصريح لقناة الميادين، إلى أنّ اليمين المتطرف في فنزويلا "مدعوم وممول من الصهيونية العالمية"، مؤكداً الدور الصهيوني صاحب "التأثير في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي" في الوقوف خلف محاولة الانقلاب التي تجري في بلاده.
رقم : 1155127
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