"طائرات روسية" تُحلّق في سماء كندا؟

اسلام تايمز (روسيا) - سقط حزب المحافظين الكندي في زلة سبّبت له إحراجا محليا وعالميا بعد أن نشر رئيس الحزب على حسابه في منصة "إكس" طائرات مقاتلة روسية "للدفاع عن الوطن" معتقدا أنها مقاتلات كندية.