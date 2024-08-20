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الثلاثاء 20 آب 2024 ساعة 15:57
"طائرات روسية" تُحلّق في سماء كندا؟
وأكدت شبكة "CBC" التلفويونية الكندية أن رئيس حزب بيير بويليفر استخدم لقطات لطائرات مقاتلة روسية بدلا من لقطات المقاتلات الكندية في الفيديو الإعلاني الخاص به.
رقم :
1155146
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أيرلندا: العالم سينظر إلى الصراع في غزة باعتباره 'زمن العار المظلم'
إيران تطلق منطادا في معبر مهران الحدودي لتوفير الانترنت مجانا لزوار الأربعين
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