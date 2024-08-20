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الثلاثاء 20 آب 2024 ساعة 17:10

السيسي يستقبل بلينكن: بحث بقضايا غزة وأفريقيا

السيسي يستقبل بلينكن: بحث بقضايا غزة وأفريقيا
وشدّد السيسي على أن "الوقت حان لإنهاء الحرب الجارية في غزة"، وحذّر من "خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته"، مؤكداً أن "حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف"، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي.

كما تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية الأميركية القطرية، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حيث تم تبادل الآراء، بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير، الذي عقد الأسبوع الماضي في الدوحة، وسبل إحراز تقدم في المفاوضات الجارية في القاهرة.

كلام السيسي جاء خلال استقباله بلينكن، والوفد المرافق في القاهرة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، إلى جانب السفيرة الأميركية في القاهرة، هيرو مصطفى جارِج.

بدوره، أطلع بلينكن الرئيس المصري على نتائج زيارته إلى "إسرائيل"، حيث أكد التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق، مشيداً بدور مصر في هذا الصدد.

بلينكن ووزير الخارجية المصري يبحثان تعزيز العلاقات وملفات المنطقة
وبعد لقائه الرئيس المصري، انتقل بلينكن إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، حيث التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي.

وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة المصرية، أحمد أبو زيد، إنّ الوزيرين حرصا على التأكيد على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والأميركي.

أزمة السودان والتطورات في ليبيا وقضايا تتعلق بالساحل الأفريقي وأفريقيا
وبشأن التطورات على مستوى قارة أفريقيا، بحث عبد العاطي مع بلينكن مسألة "محادثات جنيف" المتعلقة بالأزمة في السودان، حيث أكد الوزير المصري على موقف مصر المبدئي المطالب بالتوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار"، داعياً إلى "العمل على احتواء التداعيات الإنسانية للصراع، وتسهيل العمل الإنساني، ووفاء الدول المانحة بتعهداتها السابقة على صعيد تقديم المساعدة للسودان ودول الجوار للتعامل مع التداعيات الإنسانية للأزمة".

كما تطرقت المباحثات بين الجانبين، إلى عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، أبرزها التطورات في ليبيا، والقرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، حيث تبادل الجانبان الرؤى والتقديرات بشأن جهود تسوية النزاعات في المنطقة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالقول إن "الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور عن قرب خلال الفترة المقبلة، بشأن دعم جهود الوساطة الخاصة بأزمة قطاع غزة، واحتواء التصعيد الإقليمي".
رقم : 1155150
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