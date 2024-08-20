حرس الثورة: رد إيران المرتقب قد لا يكون تكراراً للعمليات السابقة

وخلال حديث مع الصحفيين، أشار العميد نائيني إلى أنّ الكيان الصهيوني قبِل بهزيمته وأن "والسياسيين الأمیركيين يعترفون بذلك، فهم لم يحققوا أياً من أهدافهم حتى الآن".

كما أكّد العميد نائيني، على أنّ الوقت يعمل في صالح إيران، وأنّ "فترة انتظار الرد الإيراني قد تطول"، فعلى الصهاينة أن "يعيشوا حالةً من عدم التوازن، وقادتنا لديهم خبرة وفن في معاقبة العدو بشكل فعال وليسوا من المتسرعين".

كما ذكّر، بأنّ إيران لم تترك "أي هجوم على أهداف إيرانية من دون رد"، وعلى العدو أن ينتظر "ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب".

وفي السياق عينه، شدّد نائب قائد حرس الثورة في إيران، العميد علي فدوي، أمس الاثنين، على أنّ إيران ستحدد "زمان وكيفية معاقبة الكيان والانتقام للشهيد هنية"، مؤكداً حتمية تنفيذ هذا الانتقام.

وأضاف العميد فدوي، بأن "الضجة في كيان الاحتلال، بسبب انتظار الرد الإيراني أصعب عليهم من الموت وهم ينتظرون ردنا ليلاً ونهاراً".