جابري أنصاري: رد إيران على الكيان المحتل سيكون معقدا ولكن حاسما

وفي مقابلة إعلامية قال حسين جابري أنصاري: "إن "إسرائيل" لم تكن "إسرائيل" يوما، فمنذ تأسيسها وحتى الآن "إسرائيل" تعني القوى الدولية.. وحتى في عصر القطبية العالمية والفضاء الأيديولوجي للشرق والغرب، كان هناك نوع من الإجماع العالمي أو شبه الإجماع على الحفاظ على هذا الكيان اللقيط وديمومة هذا النظام.. ولذلك فإن القضايا المتعلقة به هي قضايا ذات أبعاد دولية واسعة ولا تتعلق بهذا النظام فقط".



وأشار جابري انصاري إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس على يد الكيان الصهيوني، قائلا: "إن اغتيال الشهيد هنية لم يكن حدثا حربيا مفتوحا ومباشرا، بل كان عملية أمنية معقدة ومتعددة الطبقات وسرية من النوع الإرهابي".



وأضاف هذا المسؤول الإيراني السابقأن نوع وتوقيت رد طهران على إسرائيل يعتمد على مدى ملاءمة الوقت وتقييم الموقف، مؤكدا أن هذا الرد سيكون معقدا ولكن حاسما.