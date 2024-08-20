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الثلاثاء 20 آب 2024 ساعة 17:28

المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الصحافيين الشهداء إلى 170

المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الصحافيين الشهداء إلى 170
وتأتي شهادة مرتجى بعد أن أُعلن أمس، نبأ استشهاد الصحافي الفلسطيني، إبراهيم محارب، قرب مدينة حمد، شمالي غربي مدينة خان يونس، بحيث عُثر على جثمانه بعدما فقدت آثاره من جراء استهداف الاحتلال مجموعةً من الصحافيين في المكان، يوم السبت.
 
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، أعلنت في شهر أيار/مايو المنصرم، أنها منحت جائزتها العالمية لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون العدوان الإسرائيلي على غزة، التي دمرها الاحتلال منذ أكثر من 6 أشهر في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".
 
وقال رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين، ماوريسيو ويبل: "في هذه الأوقات من الظلام والفوضى، نود أن نرسل رسالة تضامن واعتراف قوية إلى الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في ظروف مأساوية".
 
وتابع ويبل في بيان: "إن الإنسانية مدينة لهم بدين هائل، لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".
 
كما أفاد بيان لنادي الأسير الفلسطيني، في أواخر تموز/يونيو الفائت، بأنّ عدد حالات الاعتقال، بين صفوف الصحافيين، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ 91 صحافياً، منهم 6 نساء، ويستبقي الاحتلال، بحسب البيان، 53 صحافياً رهن الاعتقال، 17 منهم، تحت عنوان الاعتقال الإداري. 
رقم : 1155157
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