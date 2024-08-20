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الثلاثاء 20 آب 2024 ساعة 19:12

وزارة الصحة في غزة: الوقود يكفي لـ24 ساعة فقط

وزارة الصحة في غزة: الوقود يكفي لـ24 ساعة فقط
وأشار البرش إلى أنّ الوقود في القطاع "يكفي فقط لـ24 ساعة"، مؤكّداً أنّ "نقص الوقود والأدوية لا يمكّن من إنقاذ جرحى مجازر الاحتلال". 
 
وأضاف أنّ سيارات الإسعاف الآن "من دون وقود، ممّا يعيق إنقاذ الجرحى"، موضحاً أنّ الاحتلال "يتعمد قتل أكبر عدد ممكن من النازحين بمراكز الإيواء".
 
كما حذّر البرش من أنّ أي تأخير في التدخل "يعرّض حياة المصابين للخطر"، مردفاً: "نعتمد على الله وعلى كوادرنا الصحية للصمود والاستمرار".
 
وتوجّه في الختام بالتحية إلى كل الوفود الطبية التي تأتي من عدد من الدول العربية.
 
يأتي هذا الحصار الإسرائيلي والوضع الكارثي، فيما يرتكب الاحتلال المزيد من المجازر الدامية بحق المدنيين. ففي وقتٍ سابق اليوم، ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة باستهدافه مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين، غربي مدينة غزّة، ما أدّى إلى ارتقاء أكثر من 20 شهيداً.
 
وخلال الـ24 ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 34 شهيداً و 114 إصابة ، بحسب وزارة الصحة. 
 
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أنّه لا يزال هناك عدداً من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
 
ولفتت الوزارة إلى أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، ارتفعت إلى 40173 شهيداً و92857 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
رقم : 1155162
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