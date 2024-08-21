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الأربعاء 21 آب 2024 ساعة 07:43

حماس ترد على مزاعم بايدن وبلينكن حول اتفاق وقف النار بغزة

حماس ترد على مزاعم بايدن وبلينكن حول اتفاق وقف النار بغزة
وأكدت الحركة، في بيانٍ صحافي، أن تصريحات بايدن وبلينكن هي ادعاءات مضللة، ولا تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على الوصول إلى وقفٍ للعدوان.

وأشارت الحركة، إلى أن هذه التصريحات تأتي في إطار الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الصهيوني، والشراكة الكاملة في العدوان وحرب الإبادة على المدنيين العزل في قطاع غزة، ومحاولات تصفية قضيتنا الوطنية.

وشددت حركة حماس، على أن هذه التصريحات بمثابة ضوءًا أخضرَ أمريكياً متجدداً، لحكومة المتطرفين الصهاينة، لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل، وسعياً وراء أهداف إبادة وتهجير شعبنا.

وقالت، "إن ما تم عرْضه مؤخراً على الحركة، يشكل انقلاباً على ما وصلت إليه الأطراف في الثاني من يوليو/ تموز الماضي، والمرتكز على إعلان بايدن نفسه في (31 مايو/ آيار)، وقرار مجلس الأمن رقم 2735 (11 يونيو/ حزيران)، وهو ما يُعَد استجابة ورضوخاً أمريكياً لشروط الإرهابي نتنياهو الجديدة، ومخططاته الإجرامية تجاه قطاع غزة".

وأضافت، "يعلم الإخوة الوسطاء في قطر ومصر أن الحركة تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية في كل جولات المفاوضات السابقة، وأن نتنياهو كان دائماً من يعرقل الوصول لاتفاق، ويضع شروطا وطلبات جديدة".

وتابع البيان، "نؤكد مجدداً، التزامنا بما وافقنا عليه مع الوسطاء في 2 يوليو/تموز الماضي، والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، وندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بقبوله".

ودعت حركة المقاومة، الإدارة الأمريكية، إلى العودة عن سياسة الانحياز الأعمى لمجرمي الحرب الصهاينة، ورفع الغطاء السياسي والعسكري عن حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي على شعبنا الأعزل في قطاع غزة، والعمل بشكل جاد لوقفها.
رقم : 1155239
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