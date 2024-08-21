بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: سنُخطط بدقة لتوقيت وطريقة رد إيران

إسلام تايمز (إيران) - قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه سيتم التخطيط بدقة لتوقيت وطريقة رد إيران لضمان حدوثه في لحظة من المفاجأة القصوى.