إصابة مبانٍ في الجولان بقذائف صاروخية من لبنان

وأفادت مصادر إعلامية بإطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان تجاه الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية لبنانية.



وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بشظايا قذيفة في مستوطنة كاتسرين بالجولان، جراء سقوط قذائف أُطلقت من لبنان.



من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوقوع إصابة مباشرة في منزل بمستوطنة كاتسرين في الجولان المحتل جراء سقوط قذائف أُطلقت من لبنان.



وتحدثت الإذاعة العبرية الرسمية عن إغلاق عدة شوارع ومحاور طرق في الجولان، وإصابة عدة مبانٍ بقذائف صاروخية في مستوطنة كاتسرين بالجولان